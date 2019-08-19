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Бывшая девушка принца Гарри объявила о помолвке с его тезкой (фото)

Бывшая девушка принца Гарри, 30-летняя Крессида Бонас, объявила о своей помолвке с Гарри Уэнтвортом-Стэнли, сыном маркизы Милфорд Хейвен — Клэр Маунтбеттен. Отчим Гарри — дальний родственник королевы Елизаветы Джордж Маунтбеттен.

Бонас, внучка графа, танцовщица, актриса, модель и светская львица, встречалась с Уэнтвортом-Стэнли еще до своего романа с принцем. С Его Высочеством Бонас состояла в романтических отношениях с 2012 по 2014 год. Их познакомила принцесса Евгения Йоркская — подруга Крессиды и кузина Гарри.

Спустя некоторое время после разрыва с принцем Крессида вернулась к его тезке, но сохранила дружбу с внуком королевы. Бывшая пассия принца была в числе гостей на его свадьбе с Меган Маркл в прошлом году.

О будущей свадьбе пара объявила в Instagram. Одним из первых жениха и невесту поздравил шурин принца Уильяма — Джеймс Миддлтон, который, ходят слухи, вскоре сам собирается под венец с француженкой Ализе Тевене.

Крессида с женихом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть слили фотографии «лицемерных» Меган Маркл и принц Гарри, который второй раз за два дня воспользовались частным самолетом.

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