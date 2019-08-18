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«Лицемеры» Меган Маркл и принц Гарри второй раз за два дня воспользовались частным самолетом: в сеть слили фото
В сети появились фотографии, на которых британский принц Гарри и его жена Меган Маркл с трехмесячным сыном Арчи выходят из принадлежащего компании NetJets Aviation частного самолета Cessna Citation Sovereign на юге Франции — в городе Ницца. Компанию NetJets Aviation часто называют «Uber для миллиардеров».
Герцогиня, с ребенком на руках, была в белой шляпе и белой блузке. Ее супруг — в зеленой футболке-поло, кепке и солнцезащитных очках. Оба старались не попадать в объективы фотокамер, пряча лица.
Супруги уселись в Mercedes с тонированными окнами и в сопровождении охраны отправились в частную виллу, расположенную на берегу моря.
Как сообщает газета The Sun, Меган и Гарри снова воспользовались частным самолетом спустя два дня после возвращения с шестидневного отдыха на острове Ибица, куда они также транспортным средством той же авиакомпании. Изначально сообщалось, что они посетили испанский курорт в самом начале августа — когда Меган праздновала свой день рождения. Но теперь сообщается, что семейство вылетело на остров чуть позже и вернулось с Ибицы 14-го числа.
Полет на самолете стоимостью 18 миллионов долларов стоит около 24 тысяч долларов.
Второй за 48 часов полет Сассексов еще больше взбесил защитников окружающей среды. В то время, как герцог и герцогиня Сассекские публично ратуют за охрану природы, они позволяют себе пользоваться частными самолетами, выбрасывающими в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.
Супругов, изображающих из себя «эко-воинов», обвинили в лицемерии. Подсчитано, что за время двух поездок герцога и герцогини выброс диоксида кислорода составил более трех тонн.
По сообщениям прессы недавно Гарри также летал частным самолетом на Сицилию, где произнес пламенную речь об охране окружающей среды и изменении климата на форуме Google Camp.
Ряд членов парламента выразили свое недовольство поведением Гарри и Меган. Так, Тереза Пирс от партии лейбористов заявила, что поступки Сассексов «не соответствуют их публичному имиджу».
А бывший охранник принцессы Дианы Кен Уорф сказал: «Откровенно говоря, это лицемерно. Гарри не может проповедовать о катастрофических эффектах изменения климата, одновременно катаясь по миру на частном самолете».
Ранее принц Гарри неоднократно пользовался коммерческими рейсами. А его старший брат принц Уильям в 2015 году летел в Шотландию самолетом бюджетной авиакомпании Ryanair. В 2011 году Уильям и его жена Кейт Миддлтон прилетели на свадьбу кузины Уильяма и Гарри Зары самолетом Flybe.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в новом эпизоде «Форс-мажоров» сделали шутливый намек на нынешний статус Меган Маркл, которая некогда была звездой сериала.
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