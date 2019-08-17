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Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить ее любимую одежду (фото)
Принц Гарри и его жена Меган Маркл вместе со своим трехмесячным сыном Арчи в ближайшее время собираются нанести визит в шотландский замок Балморал, где проводит свой летний отпуск британская королева Елизавета II.
Как пишет газета The Sun, накануне приезда 38-летняя герцогиня Сассекская получила от бабушки своего супруга строгие инструкции относительно выбора одежды. В частности, Меган запретили брать с собой в Балморал джинсы. Как сообщил источник издания, Елизавета не является фанаткой такого рода одежды. Особенно ей не нравится мода на рваные джинсы, которые любит носить Маркл. «Их придется оставить в дома, во Фрогмор-коттедже — так же, как и обувь на танкетке, которую Ее Величество страстно ненавидит», — рассказал инсайдер. Туфли на танкетки Маркл ранее несколько раз надевала на публике — в том числе во время визита на Фиджи.
Недавно супруга принца Гарри вызвала недовольство аристократов, появившись на Уимблдоне в зоне для VIP-персон в джинсах. Это сочли дурным тоном.
В то же время королева настоятельно посоветовала Меган прихватить с собой в Балморал наряды от шотландских дизайнеров, в которых она будет появляться на публике — например, во время семейных выходов в церковь.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл по популярности и что в новом эпизоде сериала «Форс-мажоры» сделали шутливый намек на герцогиню Сассекскую.
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