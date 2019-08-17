25.09 / 25.37 27.77 / 28.28
Киев: +14
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить ее любимую одежду (фото)

9:02 17 августа 2019 144
Меган Маркл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Гарри и его жена Меган Маркл вместе со своим трехмесячным сыном Арчи в ближайшее время собираются нанести визит в шотландский замок Балморал, где проводит свой летний отпуск британская королева Елизавета II.

Как пишет газета The Sun, накануне приезда 38-летняя герцогиня Сассекская получила от бабушки своего супруга строгие инструкции относительно выбора одежды. В частности, Меган запретили брать с собой в Балморал джинсы. Как сообщил источник издания, Елизавета не является фанаткой такого рода одежды. Особенно ей не нравится мода на рваные джинсы, которые любит носить Маркл. «Их придется оставить в дома, во Фрогмор-коттедже — так же, как и обувь на танкетке, которую Ее Величество страстно ненавидит», — рассказал инсайдер. Туфли на танкетки Маркл ранее несколько раз надевала на публике — в том числе во время визита на Фиджи.

Недавно супруга принца Гарри вызвала недовольство аристократов, появившись на Уимблдоне в зоне для VIP-персон в джинсах. Это сочли дурным тоном.
В то же время королева настоятельно посоветовала Меган прихватить с собой в Балморал наряды от шотландских дизайнеров, в которых она будет появляться на публике — например, во время семейных выходов в церковь.

Меган на Уимблдоне

Обувь на танкетке Меган надевала на Фиджи

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл по популярности и что в новом эпизоде сериала «Форс-мажоры» сделали шутливый намек на герцогиню Сассекскую.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер