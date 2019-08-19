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Принц Гарри под каблуком у тещи: стало известно, кто принимает решения за Меган Маркл и ее мужа (фото)

По сообщениям британских и американских СМИ, Меган Маркл, которая упорно игнорирует рекомендации советников, приставленных ей королевским двором, прислушивается к словам лишь одного человека — своей собственной матери Дории Рэгленд. Для бывшей актрисы она, помимо супруга, является единственным доверенным лицом. 62-летняя Дория, как пишет издание Daily Mail, стоит практически за всеми решениями Меган и принца Гарри.

Так, именно она распорядилась уволить одну из трех нянь, которую нанимала герцогиня Сассекская для своего малыша Арчи. Меган советуется с мамой буквально во всем — от бытовых условий жизни и восстановления фигуры после родов до найма персонала. Несмотря на кажущееся спокойствие и сдержанность, у афроамериканки Дории железный характер, который унаследовала и ее дочь. Так, принц Чарльз прозвал жену своего младшего сына за ее волевую натуру Вольфрамом — в честь самого тугоплавкого из металлов.

Инструктор по йоге Дория, которая постоянно путешествует из Лос-Анджелеса в Виндзор и обратно, а также каждый день беседует с дочкой по телефону, оказывает большое влияние на зятя, который, как пишет Radar Online, находится у нее «под каблуком» (как, впрочем, и у супруги). Гарри, лишившийся в детстве собственной матери принцессы Дианы, считает тещу исключительно мудрой женщиной и восторгается ею.

Дория, Меган и Гарри

«В эти дни Сассексы доверяют очень и очень немногим людям из своих собственных семей. Для них обоих Дория — одна из считанных родственников, к которым они могут обратиться за советом. Поэтому она имеет очень важное значение в их жизни и оказывает на нее колоссальное влияние», — утверждает близкий к герцогу и герцогине источник.

Как известно, Маркл полностью оборвала связи со своим отцом Томасом. А Гарри отдалился от своего старшего брата Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган и Гарри вызвали возмущение публики после того, как в сеть слили их фотографии, доказывающие, что супруги второй раз за два дня воспользовались частным самолетом.

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