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Решил не расстраивать родню: стало известно содержание предсмертной записки подростка, зарубившего свою семью в РФ
В России в Ульяновской области подросток, который убил пятерых членов своей семьи, а потом покончил с собой, оставил предсмертную записку. В ней он написал, что «решил уйти из жизни и, чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».
«Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сообщили в прокуратуре, передает «Интерфакс».
Как писали «ФАКТЫ», тела троих взрослых 66, 69 и 42 лет, а также двух детей 4 лет были найдены в доме в селе Патрикеево Ульяновской области около 11 утра 18 августа. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью.
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