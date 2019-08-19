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Происшествия

Решил не расстраивать родню: стало известно содержание предсмертной записки подростка, зарубившего свою семью в РФ

8:30 19 августа 2019 757
Убийство
Инф. «ФАКТОВ»

В России в Ульяновской области подросток, который убил пятерых членов своей семьи, а потом покончил с собой, оставил предсмертную записку. В ней он написал, что «решил уйти из жизни и, чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

«Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сообщили в прокуратуре, передает «Интерфакс».

Как писали «ФАКТЫ», тела троих взрослых 66, 69 и 42 лет, а также двух детей 4 лет были найдены в доме в селе Патрикеево Ульяновской области около 11 утра 18 августа. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью.

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