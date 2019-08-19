Напоминает Чернобыль: сеть повергли в шок фото с известного украинского курорта

Украина

В сети показали фото с известного украинского курорта. Фото были сняты в заброшенном отеле Трускавца Львовской области. Их опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Живописные места в Трускавце напоминают Чернобыль. Когда в этом санатории отдыхали сотни людей, а сейчас…» — написал он.

В сети началось активное обсуждение опубликованных фотографий.

«Много уже закрыто санаториев. И еще не один закроется, если в стране и дальше будут плевать на туристический бизнес. Сейчас в Кристалле, рядом Алмаз. Это просто ужас. Как только страны СНГ перестанут обеспечивать своих граждан профсоюзными путевками, эти санатории закроют. Украинцы за такие деньги поедут за границу», — написала одна из пользователей.

Как писали «ФАКТЫ», на черноморском курорте Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области, куда получили путевки на отдых и оздоровление участники АТО и люди с ограниченными физическими возможностями, не созданы элементарные условия для их пребывания.

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