После ядерного взрыва под Северодвинском Россия перестала передавать данные о радиации

Мир

В воскресенье, 18 августа, стало известно, что две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском. Об этом сообщали американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Информацию изданию предоставил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он также написал об этом на своей страничке в Twitter.

Зербо утверждает, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию спустя два дня после взрыва в Архангельской области, который произошел 8 августа. Погибли семь человек, в том числе пятеро гражданских специалистов компании Росатом. Еще пять человек находятся на лечении в Москве в Государственном биофизическом центре имени Бурназяна. Туда же направлены на обследование врачи из Северодвинска, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

Информация, которая известна о трагедии на данный момент, позволяет утверждать, что произошел ядерный взрыв. Село Ненокса, рядом с которым расположен полигон (40 км от Северодвинска), эвакуировано. Район Белого моря временно закрыт для судоходства и рыбной ловли. Москва тем временем продолжает скрывать от мирового сообщества данные об этом чрезвычайном происшествии.

Зербо сообщил, что со станциями в Дубне и Кирове связались сразу после сбоя. Российские чиновники объяснили его «проблемами с сетью и связью». Зербо отказался предположить, что могло привести к отключению. «Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — сказал исполнительный секретарь.

Как отмечает WSJ, станции мониторинга в Дубне и Кирове являются частью международной сети, состоящей из сотен подобных станций. Все они следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Фиксируется различная информация — от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

Договор был принят в сентябре 1996 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На данный момент его подписали 183 государства, в том числе 41 страна из 44, без подписи которых соглашение не может вступить в силу. Ратифицировали договор 164 государства, в том числе Россия. Она это сделала 30 июня 2000 года.

В соответствии со Статьей I «каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Кроме того, «каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва».

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные американских разведслужб, заявил, что взрыв в Архангельской области произошел в ходе испытаний новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой SSC-X-9 Skyfall. В России ее называют 9М730 «Буревестник».

Газета The New York Times связала взрыв с российской программой разработки гиперзвуковых ракет, которая ставит под вопрос продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенный между Вашингтоном и Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выводы американской стороны, призвал ориентироваться на информацию российских специалистов.

Однако неожиданная потеря связи с двумя российскими станциями мониторинга радиации вскоре после взрыва под Северодвинском вызывает серьезные подозрения. Если Москва не предоставит надежные данные о трагедии, то вывод напрашивается один — Россия грубо нарушила договор, который был ею ратифицирован 19 лет назад.

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