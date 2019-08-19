В Москве протестовали против оккупации Крыма (фото)

Политика

В Москве на Арбате активисты российской инициативной группы «Стратегия-18» провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию оккупированного Россией Крыма и освобождение украинских моряков и других узников Кремля.

«Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (России. — Авт.) о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников „списка Сенцова“. Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу», — заявила российская активистка Вера Лаврешина.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму и нарушениях прав и свобод человека там, сообщает Крым.Реалии.

Как писали «ФАКТЫ», 17 марта 2019 года жители Москвы также выходили на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма.

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