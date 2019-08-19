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Украинский чемпион Европы променял спорт на цирк: яркие фото и видео
23-летний украинский прыгун в воду Максим Долгов, участник Олимпийских игр в Рио-2016, а также чемпион Европы в Лондоне-2016 и Киеве-2017, принял решение завершить профессиональные выступления и сосредоточиться на карьере циркового артиста.
«Я закончил со спортом и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры — это больше не нежелание находиться в сборной команде, а нехватка мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хай-дайва», — рассказал теперь уже бывший спортсмен в комментарии Xsport.
Отметим, что сейчас Долгов работает в одном из водных цирков Китая, но, как пишет издание, мечтает о знаменитом Cirque du Soleil.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что английский футболист-гигант Питер Крауч, являющийся автором лучшего акробатического гола Лиги чемпионов, завершил карьеру.
Фото и видео из Instagram Максима Долгова
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