Глава Госкино Ильенко подал в отставку (видео)

Культура и искусство

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко 19 августа подал в отставку. Об этом говорится в его видеообращении.

«Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил он.

Ильенко добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы после провозглашения независимости. Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ильенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1».

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