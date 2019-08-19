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Глава Госкино Ильенко подал в отставку (видео)
Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко 19 августа подал в отставку. Об этом говорится в его видеообращении.
«Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил он.
Ильенко добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.
Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы после провозглашения независимости. Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ильенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1».
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