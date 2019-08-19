Сгоняли массовку: в оккупированном Донецке запустили "интерсити" на Еленовку (фото)

Украина

В оккупированном Донецке отчитались о запуске поезда до Еленовки, который тянет допотопный тепловоз. Ранее организаторы мероприятия в память о Кузьме («Скрябин») в Донецке отменили вечер из-за угроз боевиков.

«19/08/19. Запуск межпланетного поезда «Донецк-Еленовка», — комментирует событие блогер Necro Mancer, опубликовавший в Twitter фото с железнодорожного вокзала оккупированного города. На (заглавном) фото видно, что состав из нескольких вагонов тянет тепловоз ЧМЭЗ, который был создан в 60−80 годах прошлого века в несуществующей ныне Чехословакии.

По словам блогера, на мероприятие свозили бюджетников: «Для изображения счастливой массовки пришлось отлавливать железнодорожников».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рассказ о том, чем живет оккупированный Донецк, в сети опубликовал Владислав Романович, недавно съездивший к родственнице за линию разграничения.

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