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Появилось видео скандального поступка жены Нетаньяху в аэропорту Киева
В сети опубликовали видео скандального поступка жены израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сары, которая демонстративно бросила хлеб, которым их встретили в аэропорту.
Как писали «ФАКТЫ», визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался со скандала. Скандальный инцидент произошел в ночь на 19 августа в самолете «Эль-Аль», в котором он направлялся в Киев. Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.
По прибытии в Киев, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с хлебом и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на пол.
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