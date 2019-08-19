Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина поднялась на две позиции и теперь занимают пятую строчку в обновленном мировом женском рейтинге.

Это стало возможным благодаря выступлению на турнире в американском Цинциннати, где украинка добралась до стадии 1/8 финала, на которой второй раз за неделю уступила 20-летней американке Софии Кенин.

Отметим, что в нынешнем году Элина лишь однажды забиралась настолько высоко в списке лучших теннисисток мира — в марте после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина также занимала пятое место в рейтинге WTA.

Также в топ-100 обновленного рейтинга попали еще три наши соотечественницы. Правда, в отличие от первой ракетки Украины, они свои позиции потеряли. Даяна Ястремская опустилась с 32-го на 33-е место, Леся Цуренко, пропустившая соревнования в Цинциннати из-за травмы, — с 35-го на 40-е, а Катерина Козлова — с 73-го на 74-е.

Наивысшую позицию среди наших соотечественников у мужчин занимает Сергей Стаховский, поднявшийся со 147-й на 146-ю строчку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолину включили в список самых влиятельных украинцев.

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