Украина

"Граждан Украины не должны тысячами задерживать на границе Израиля": о чем Зеленский договорился с Нетаньяху

После переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились решить проблему с массовыми отказами украинцам в пересечении израильской границы.

Зеленский, в частности, отметил, что несмотря на существующий безвизовый режим наши сограждане часто получают отказ во въезде в Израиль, и что во время переговоров с Нетаньяху стороны договорились «окончательно решить проблему» с этими отказами.

«Граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», — заявил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», соглашение о безвизовом режиме с Израилем вступило в силу в 2011 году.

В феврале этого года Украина и Израиль обменялись «любезностями». Так, на украинкой границе задержали туристическую группу из 35 израильтян. В ответ на это израильские власти задержали вылет в Украину самолета с соотечественниками на борту.

А годом ранее в Израиль не пустили сразу 33 украинцев из Винницы.

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