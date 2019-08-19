Украина

Зеленский после переговоров с Нетаньяху собрался в Израиль: названы сроки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ранее заявивший, что он может стать посредником между РФ и Украиной, пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим. Визит может состояться либо на следующей неделе, либо в ближайшие недели.

Об этом израильский премьер сообщил на совместном брифинге, последовавшем за церемонией подписания двусторонних документов, в частности, в образовательной сфере и сфере сельского хозяйства.

Выступая на брифинге, Зеленский поблагодарил Израиль за его позицию по войне на востоке Украины и оккупированному Крыму. Он также призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.

А Биньямин Нетаньяху, поблагодарив Украину за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли, отметил, что его действие планируют расширить и на сферу услуг, и уточнил, что в Израиле его ратификацией займутся после парламентских выборов.

Также оба лидера упомянули о сотрудничестве в сфере инноваций и договорились открыть соответствующие центры в Киеве и Иерусалиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео скандального поступка жены израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сары, которая демонстративно бросила хлеб, которым их встретили в аэропорту.

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