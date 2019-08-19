Происшествия

Принуждал девушку к сексу, пытая ее мать: иностранец похитил украинку и вывез ее за рубеж (фото, видео)

Похищение человека, захват заложников и торговлю людьми инкриминируют иностранцу, задержанному на горячем в Житомирской области. Пытая мать своей бывшей девушки, он вынудил свою пассию выехать с ним за границу для удовлетворения его страсти. Когда же девушке удалось вернуться в Украину и скрыться от преследователя, тот поспешил за ней, где опять, угрожая пистолетом, потребовал любви. Ранее, напомним, в Коростенском районе двое мужчин вынудили школьницу пойти с ними в баню, где принуждали к сексу.

25-летняя жительница Коростеня Руслана (имя изменено по этическим соображениям) познакомилась с 45-летним гражданином одной из европейских стран в конце 2018 года — тот работал на одном из коростенских предприятий. Некоторое время они встречались, но из-за вспыльчивого характера мужчины девушка решила разорвать отношения. Однако тому это не понравилось, и он начал преследовать девушку. Периодически мужчина выезжал в командировки, давая жертве возможность отдохнуть, а по возвращении продолжал ее терроризировать.

В начале июля 2019 года «ухажер» вернулся из очередной командировки. Руслана в это время была в Киеве. Чтобы выманить ее домой, он с приятелем-соотечественником потребовал у матери Русланы вызвать дочь. Та поначалу отказывалась, но избиения и пытки электрошокером заставили женщину позвонить дочери и попросить приехать.

Как только Руслана вернулась, похитители схватили девушку и с помощью электрошокера усадили в свой автомобиль. Ее предупредили, что жизнь и здоровье матери зависят от поведения Русланы: если она поедет с ними за границу и будет себя естественно вести, чтобы полиция и пограничники ничего не заподозрили, мать отпустят. Девушке пришлось согласиться и уехать на автомобиле с приятелем своего «бывшего». Тот же сначала остался в Коростене, а потом догнал их после пересечения границы.

— Некоторое время похититель жил на родине, потом ездил по нескольким странам Европы. Похищенную девушку он повсюду возил за собой. Но в начале августа ей удалось хитростью добиться возвращения в Украину. Здесь на некоторое время она смогла ускользнуть из поля зрения преступников и заявить о произошедшем в полицию, — рассказала «ФАКТАМ» спикер житомирского областного главка полиции Алла Ващенко.

Но 18 августа иностранец нашел Руслану и опять попытался выкрасть «возлюбленную», угрожая ей пистолетом. Однако она уже находилась под негласной охраной полицейского спецназа, который и задержал похитителя. Тот пытался выбросить пистолет в мусор и сделать невинный вид, но это ему не помогло.

В настоящее время он задержан на трое суток. Задержанному объявлено подозрение в похищении людей, захвате заложников и торговле людьми, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого без права залога. Его подельника пока ищут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве таксист похитил и держал на цепи не расплатившегося за проезд пассажира, требуя взять на свое имя кредит.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых — украинки.

А ранее во Львове разоблачили местную жительницу, которая попыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

Фото и видео отдела коммуникации ГУ НПУ в Житомирской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter