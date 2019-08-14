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Шоу-бизнес

Дочь друга Зеленского может представить Украину на детском «Евровидении»

10:01 14 августа 2019 94
Варвара Кошевая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Стали известны имена участников финала Национального отбора на детский конкурс «Евровиение-2019», который ужесточил правила для конкурсантов.

В десятке счастливчиков оказались знакомые имена. Среди них и дочь известного актера, комика из «Квартал 95» и близкого друга Владимира Зеленского Евгения Кошевого — Варвара. Девочка уже хорошо известна украинскому зрителю. Она принимала участие в юмористическом проекте «Лига Смеха», пробовала свои силы в «Рассмеши комика», а также боролась за победу в вокальном конкурсе «Голос. Дети» под попечительством Джамалы.

В финал Нацотбора также вышел конкурент Вари по «Голосу» Александр Зазарашвили.

Полный список финалистов выглядит так:

• Валерия Христюк — I will shine (Переяслав-Хмельницкий);
• София Иванько — «Когда кажется» (Киев);
• Алиса Чиджан — «Новый день» (Харьков);
• Александр Балабанов — Power in You (Киев);
• Полина Писарцова — My friend (Дергачи, Харьковская обл.);
• Александр Зазарашвили — Moia MA (Оставленные во тьме), (Ивано-Франковск);
• Варвара Кошевая — «Чудо в разнообразии» (Киев);
• Мария Ткачук — Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.);
• Ангелина Теренникова — Fly away (Вышгород, Киевская обл.);
• Евангелина Замула — «Малю You» (Киев).

Напомним, детское «Евровидение» состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что победителем пятого сезона «Голос.Дети» стал 12-летний юный артист из Грузии Александр Зазарашвили.

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