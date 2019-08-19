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Шоу-бизнес

Это происходит моментально: Лайма Вайкуле объяснила эпатажные ролики с Аллой Пугачевой

19:21 19 августа 2019 52
Лайма Вайкуле
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, позабавившая сеть веселыми роликами с подругой Аллой Пугачевой, рассказала о создании провокационного видео.

Певица призналась, что идея создания роликов «Дамы с дюн», ставших хитом в Instagram, родилась давно. Подруги периодически устраивают посиделки в Юрмале, где проводят лето. А свои разговоры звездные подружки решили показывать своим поклонникам.

«На самом деле, это такой экспромт. Просто Алла отдыхает несколько лет подряд в Юрмале, когда мы встречаемся и есть настроение, это происходит моментально, мы не пишем сценарии», — рассказала певица в интервью «Ранку з Україною».

Лайма Вайкуле также призналась, кого из-шоу-бизнеса, кроме Аллы Пугачевой, считает своими близкими друзьями. «Как-то это все начиналось с Валерой Леонтьевым — он оказался очень деликатным человеком и большим умничкой. Поэтому он очень близок мне. На самом деле много артистов, с кем я в хороших близких отношениях. Но мы же разъезжаем. Для дружбы нужно время, а мы каждый в своей стороне. Поэтому „Дамы с дюн“ происходят только летом», — поделилась Лайма Вайкуле с каналом «Украина».

Ранее «Дамы с дюн» показали видео, в котором явно накатили.

Напомним, Лайма Вайкуле привезла свой фестиваль «Рандеву» в Одессу. Перед шоу певица побывала в Киеве и сделала откровенное признание.

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