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Это происходит моментально: Лайма Вайкуле объяснила эпатажные ролики с Аллой Пугачевой
Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, позабавившая сеть веселыми роликами с подругой Аллой Пугачевой, рассказала о создании провокационного видео.
Певица призналась, что идея создания роликов «Дамы с дюн», ставших хитом в Instagram, родилась давно. Подруги периодически устраивают посиделки в Юрмале, где проводят лето. А свои разговоры звездные подружки решили показывать своим поклонникам.
«На самом деле, это такой экспромт. Просто Алла отдыхает несколько лет подряд в Юрмале, когда мы встречаемся и есть настроение, это происходит моментально, мы не пишем сценарии», — рассказала певица в интервью «Ранку з Україною».
Лайма Вайкуле также призналась, кого из-шоу-бизнеса, кроме Аллы Пугачевой, считает своими близкими друзьями. «Как-то это все начиналось с Валерой Леонтьевым — он оказался очень деликатным человеком и большим умничкой. Поэтому он очень близок мне. На самом деле много артистов, с кем я в хороших близких отношениях. Но мы же разъезжаем. Для дружбы нужно время, а мы каждый в своей стороне. Поэтому „Дамы с дюн“ происходят только летом», — поделилась Лайма Вайкуле с каналом «Украина».
Ранее «Дамы с дюн» показали видео, в котором явно накатили.
Напомним, Лайма Вайкуле привезла свой фестиваль «Рандеву» в Одессу. Перед шоу певица побывала в Киеве и сделала откровенное признание.
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