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Обнаженная Вера Брежнева рассказала о том, что нравится мужу (фото)
Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно рассказала российским СМИ о секретах своей красоты, похвасталась обнаженным фото.
Снимок, на котором она позирует почти без одежды, но в туфлях, артистка опубликовала в своем Instagram.
«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: „Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…“ После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.» @voguerussia @voguerussiabeauty @meladzemusic #VeraforVogue #Vera #Vogue
Этим фото она проиллюстрировала фрагмент интервью для российского глянца, в котором рассказала, что ее муж (композитор и продюсер Константин Меладзе) больше любит жену без макияжа, особенно — по утрам.
Поклонники Веры Брежневой заявили, что ее муж прав, а также сделали много комплиментов. Они отметили, что муж повлиял на красоту и уверенность жены.
«С правильным мужчиной, себя чувствуешь на 1000%», — пишут в сети.
Напомним, ранее Константина Меладзе заподозрили в измене жене: его якобы поймали в объятиях незнакомой блондинки.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!