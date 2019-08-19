Шоу-бизнес

Обнаженная Вера Брежнева рассказала о том, что нравится мужу (фото)

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно рассказала российским СМИ о секретах своей красоты, похвасталась обнаженным фото.

Снимок, на котором она позирует почти без одежды, но в туфлях, артистка опубликовала в своем Instagram.

Этим фото она проиллюстрировала фрагмент интервью для российского глянца, в котором рассказала, что ее муж (композитор и продюсер Константин Меладзе) больше любит жену без макияжа, особенно — по утрам.

Поклонники Веры Брежневой заявили, что ее муж прав, а также сделали много комплиментов. Они отметили, что муж повлиял на красоту и уверенность жены.

«С правильным мужчиной, себя чувствуешь на 1000%», — пишут в сети.

Напомним, ранее Константина Меладзе заподозрили в измене жене: его якобы поймали в объятиях незнакомой блондинки.

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