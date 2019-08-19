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Шоу-бизнес

Обнаженная Вера Брежнева рассказала о том, что нравится мужу (фото)

21:57 19 августа 2019 301
Вера Брежнева
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно рассказала российским СМИ о секретах своей красоты, похвасталась обнаженным фото.

Снимок, на котором она позирует почти без одежды, но в туфлях, артистка опубликовала в своем Instagram.

«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: „Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…“ После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.» @voguerussia @voguerussiabeauty @meladzemusic #VeraforVogue #Vera #Vogue

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Этим фото она проиллюстрировала фрагмент интервью для российского глянца, в котором рассказала, что ее муж (композитор и продюсер Константин Меладзе) больше любит жену без макияжа, особенно — по утрам.

Поклонники Веры Брежневой заявили, что ее муж прав, а также сделали много комплиментов. Они отметили, что муж повлиял на красоту и уверенность жены.

«С правильным мужчиной, себя чувствуешь на 1000%», — пишут в сети.

Напомним, ранее Константина Меладзе заподозрили в измене жене: его якобы поймали в объятиях незнакомой блондинки.

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