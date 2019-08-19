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Луганская область на грани чрезвычайной ситуации: без воды остались 100 тысяч человек
По причине обесточивания Лисичанского коммунального специализированного предприятия по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» в Луганской области без воды осталось почти 100 тысяч жителей. Об этом сообщили в Лисичанском городском совете.
«Срочное заседание было созвано в связи с прекращением поставок электрической энергии на объекты ЛКСП „Лисичанскводоканал“ 19 августа 2019 года, что привело к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в городах Лисичанске, Новодружеске, Приволье. Без водоснабжения остались 55,6 тысяч населения центральной части города Лисичанска, городов Новодружеска и Приволья, 24,4 тысячи населения южной части города Лисичанска и объекты социальной сферы», — сказано в сообщении.
Также, по результатам обсуждения, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила обязать ООО «Энер Восток», ООО «Луганское энергетическое объединение» выполнять требования ст. 6 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоканала.
Кроме того, в горсовете поручили Лисичанскому городскому управлению ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и предприятию КАТП — 32 806 — обеспечивать подвоз питьевой и технической воды населению городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье — в первую очередь, на объекты социальной сферы (больницы, детские сады и др.), которые остались без водоснабжения. В свою очередь, Управлению по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ предписано подготовить проект решения исполкома Лисичанского городского совета на выделение ГСМ из местного материального резерва.
Кроме того, члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, народным депутатам, а также в прокуратуру Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, и Главного управления национальной полиции в Луганской области.
Ранее сообщалось о том, что в Луганской области обесточили Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» из-за задолженности в более 142 млн грн.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что благодаря принятию Кабмином решения о специальной цене на газ для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений. Постановление было принято из-за чрезвычайной ситуации — перехода ТЭС с угля на газ, что стало необходимым для того, чтобы область осталась с электроэнергией. Сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге (РФ заблокировала поставки угля на станцию). Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.
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