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Кровавое ДТП на курорте: на Бердянской косе автомобиль наехал на семью жителей Киевщины
Семья из Киевской области пострадала в жутком ДТП на Бердянской косе. Об этом пишет местное издание ProBerdyansk.
Сообщается, что ДТП случилось 17 августа, около 17:30 на улице Макарова, возле пляжа «Лагуна». По предварительной информации, легковушка по неизвестной причине выехал на обочину дороги, где в этот момент находилась семья отдыхающих.
После наезда на пешеходов Ауди зацепила еще три автомобиля. На месте происшествия остались вещи и следы крови пострадавших.
По информации медиков, больше всего досталось 34-летней женщине, она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Также на больничной койке оказались её 35-летний муж, 8-летний сын и 5-летняя дочь.
На данный момент существует несколько версий почему случилась эта кровавая авария, одна из главных — водителя отвлекли дети, которые вместе с ним ехали в машине. В тоже время, виновник ДТП утверждает, что ему стало плохо и он потерял контроль над автомобилем.
По факту происшествия проводится расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП под Киевом: на Гостомельском шоссе водитель таксомотора потерял управление и машина с двумя пассажирами ушла на встречную полосу, а затем врезалась в осветительную мачту и остановилась в лесу.
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