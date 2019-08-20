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Повторила судьбу Алибасова: женщине принеси в ресторане моющее вместо сока, и она впала в кому

Семейный ужин для путешественников, поселившихся в отеле La Fontaine aux Bretons на западе Франции, закончился трагедией: 22-летняя девушка, пришедшая вместе с родителями в ресторан при гостинице, заказала яблочный сок, однако вместо него ей подали моющее средство с едким натром. Об этом пишет Ouest-France.

Сообщается, что пострадавшая имела неосторожность сделать сразу несколько глотков — и ее немедленно стошнило, причем жидкость оставила на коже ожоги даже через платье.

Растерянные родственники пригубили «напиток» и тоже почувствовали себя плохо. Всю семью экстренно госпитализировали; несчастную барышню в итоге пришлось вводить в искусственную кому, и прогнозы врачей неутешительны — возможно, пациентка лишится пищевода и останется на всю жизнь тяжелым инвалидом.

Согласно предварительным выводам полиции, к произошедшему привела цепочка случайностей, которые стали возможны из-за невнимательности и халатности персонала. Один из сотрудников, как выяснило следствие, зачем-то перелил жидкость для прочистки труб в емкость из-под сока и беспечно оставил ее в общедоступном месте. Его коллега решил, что кто-то забыл убрать напиток в холодильник, и притащил упаковку на кухню, не озаботившись тем, чтобы проверить, что внутри.

А третий работник заведения, который непосредственно готовил злополучный заказ, просто взял с полки то, что считал соком, и налил в предназначенный для клиентки стакан. Тот факт, что из пакета полилось что-то, не слишком похожее на сок, его также не смутил.

Как известно, в похожую историю ранее попал российский продюсер Бари Алибасов, который по случайности выпил вместо воды средство для очистки труб, получил тяжелые внутренние ожоги и некоторое время находился на грани жизни и смерти. Тогда, правда, многие не поверили, что такая ошибка в принципе возможна, и объявили знаменитость в обмане ради самопиара.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала родителям, как помочь детям, отравившимся бытовой химией. Специалист уверена, что не все взрослые придерживаются инструкций и хранят бытовую химию подальше от детей. И в результате невнимательности или небрежности родителей или родственников «общение» ребенка с красивыми баночками и пакетиками может грозить тяжелыми последствиями для его здоровья.

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