Бархатный сезон начинается: украинцам посоветовали, где провести отпуск в августе и сентябре

Украина

Бархатный сезон в Украине уже на пороге, поэтому стоит задуматься о том, где провести последние теплые деньки лета и ранней осени. Особенно интересными будут бюджетные предложения, на территории Украины, пишет «Сегодня».

В горы и в лес

Несмотря на большое количество предложений за рубежом, украинские здравницы и санатории в Трускавце, Моршине будут полностью заполнены и в «бархат», уверен директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Путевка на двоих на семь дней в самый простенький санаторий Трускавца будет стоить 8900 грн. За эти деньги паре обеспечат проживание, трехразовое питание, диагностику и лечебные процедуры. Такие же условия, но в здравнице классом повыше, обойдутся уже в 14—20 тыс. грн. Похожая стоимость оздоровления — в Моршине.

Востребованными будут карпатские направления. В это время там сезон сбора урожая и проходят «праздники желудка» и самые разные дегустации — молодого вина, сыра, меда. Семидневная поездка на Ивано-Франковщину обойдется двоим в 11 тыс. грн. Организаторы тура обещают показать Верховину, Ворохту, Карпаты, Рахов и Яремче, устроить поход в горы, сводить в гуцульскую церковь, на выставку писанок и в лес за грибами, угостить брынзой и баношем. В стоимость входит проживание, трехразовое питание и даже пикники.

На пляж

Хорошей идеей в «бархат» станет вояж к морю — осенью туроператоры заметно снижают цены на пляжные направления.

«Море будет даже теплее, чем в августе, ожидается спад цен на 20—25%, поскольку из-за начала учебного года количество туристов уменьшится», — считает эксперт.

Провести неделю в Затоке можно всего за 1200 грн на двоих — если снять комнату в гостевом доме. За 3000—6000 грн можно рассчитывать на номер в прибережном отеле и завтраки. Неделя в подобной гостинице на Азовском море будет стоить около 2000 грн на двоих. Сюда можно съездить и за 10 тысяч — такой тур будет включать не только проживание в отеле в Генической Горке и завтраки, но и трансфер из столицы и обратно, а также экскурсии в заповедники «Каменные могилы» и «Аскания-Нова».

Если же времени в обрез, можно присмотреться к турам выходного дня: в Одессу, Львов, Каменец-Подольский, Батурин. Такие поездки стартуют от 300—500 грн с человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный азовский курорт Кирилловка столкнулся с необходимостью снижения цен. Причина — обострившиеся информационные атаки в СМИ и негативные отзывы отдыхающих. Многие отели Кирилловки, предлагают на вторую половину августа существенные скидки или бонусы в виде подарочных дней отдыха. Особенно данная ситуация коснулась центральной части поселка и косы Пересыпь.

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