Любовница экс-мужа Лорак решила доказать, что она не эскортница

Шоу-бизнес

В конце июля в Сети появилась информация о том, что экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, больше не свободен. А спустя некоторое время турецкий бизнесмен и сам подтвердил догадки общественности. В своем Instagram Мурат опубликовал совместное фото с девушкой, сделанное во время отдыха в Испании, пишет Viva.

Тогда же СМИ удалось выяснить, роман пары длится уже полгода, а избранницей мужчины стала Юлия (Самия) Ахметова. Более того, девушка призналась, что сейчас вокруг их пары много негатива, ведь многие обвиняют именно ее в разводе Мурата и Ани.

«Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут. Я знаю одно — любовь сильнее зла и грязных языков… Он уже свободный человек. И мы встречаемся», — написала она.

Сейчас пара все свободное время проводит вместе, а Мурат регулярно публикует в stories фото с любимой. Так, на этих выходных Налчаджиоглу показал кадр, сделанный во время отдыха с друзьями. На снимке, который Мурат сопроводил подписью «Семья», за столом запечатлена и его новая девушка.

В то же время после появления первых новостей о паре некие недоброжелатели отыскали анкету красотки на сайте элитных проституток, пишет eg.ru.

Там было указано, что ей 23 года. А за секс-услуги она берет от 160 долларов (за полчаса) до 550 долларов (за три часа).

Но Ахметова заявила, что ее снимки на портал путан отправили некие негодяи, которые и сфабриковали эту страничку.

«Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, мои фото украдены с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально меня компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка», — заявила девушка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак после недавнего скандального развода с турком Муратом закрутила роман с саунд-продюсером Егором Глебом. И пока что ей удается пустить пыль в глаза своим фанатам, что она невероятно счастлива в новых отношениях.

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