Деньги

Кого и на сколько будут штрафовать за долги по коммуналке

С 10 июня 2019 года поставщики воды, отопления, газа или электроэнергии получили право применять штрафные санкции к должникам (начислять пеню), согласно нормам Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Закон был принят парламентом еще в 2017 году и вступил в силу с 1 мая 2019 года. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Пеня не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. То есть за год штраф может составить 3,65% от суммы задолженности, однако общий размер уплаченной пени не может превышать 100% суммы долга. В дополнение к статье закона Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало разъяснение, согласно которому «пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг». Это означает: если в договоре с поставщиком услуг нет пункта о возможности начисления пени за задолженность, то к должнику не имеют право применять штрафные санкции. Поэтому юристы советуют людям внимательно почитать текст договора. Учитывая, что подавляющее большинство потребителей заключало типовые договора в автоматическом режиме, то текст документа можно найти на сайте компании-поставщика.

В определенных случаях пеня начисляться не будет. В частности, это касается получателей государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Нужно учитывать, что по закону пеня не будет насчитываться, если долг образовался вследствие задержек в финансировании субсидий со стороны государства. Но мы профинансировали субсидии вовремя и в полном объеме. Проблем с финансированием в этом отопительном сезоне не было никаких», — сообщил порталу UBR.ua генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Кстати, в Минсоцполитики сообщили, что уровень расчетов субсидиантов за жилищно-коммунальные услуги существенно вырос, а задолженность, соответственно, сократилась. В частности, в апреле и мае получатели субсидий рассчитались за коммунальные услуги лучше, чем в марте. В министерстве это объясняют тем, что люди наконец-то разобрались: дополнительные деньги от государства, поступившие на пенсионные карточки или выданные на почте наличкой, предназначены не для проедания, а на оплату счетов, в которых указаны суммы без учета субсидий.

Это подтверждается данными Государственной службы статистики. Если по февральским счетам за коммуналку было уплачено 69,4% от начисленных сумм, то по мартовским счетам уже 100,9%, а по апрельским счетам — 159,9%. Таким образом образом общая сумма задолженности субсидиантов уменьшилась. Перспектива лишится государственной помощи из-за долгов, очевидно, выступала для людей дополнительным стимулом.

Хотя количество субсидиантов и без того существенно сократилось. Если в отопительном сезоне 2017—2018 годов государственную помощь получали 6,9 млн домохозяйств, то в отопительном сезоне 2018—2019 годов — 4,2 млн домохозяйств. Отток произошел из-за изменения процедуры оформления субсидии и ужесточения требований к ее получателям. В связи с уменьшением количества субсидиантов Кабинет министров сократил финансирование программы помощи малоимущим гражданам.

Напомним, что с 1 мая изменился порядок начисления платы за отопление, водоснабжение и некоторые другие коммунальные услуги. В частности, появилось такое понятие, как абонплата. Подробнее о нововведениях «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, кандидат юридических наук, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

— Сумму в платежке разделят на две части. Помимо стоимости отопления или воды по счетчику появится отдельная графа — так называемая абонплата, которая будет выделена из нынешнего тарифа. Причем этот платеж будет начисляться в любом случае, независимо от объемов потребления. Например, даже если люди были в отъезде и не пользовались водой.

Однако хочу пояснить читателям, что широко используемый термин «абонплата» на самом деле в законе называется «плата за абонентское обслуживание» или, иными словами, расходы на обеспечение процесса заключения договоров. Но суть нового платежа не меняется, поэтому для удобства мы будем использовать термин «абонплата».

Абонплата будет начисляться в том случае, если между поставщиком и потребителем заключен индивидуальный договор. Фактически это оплата за счет жильцов содержания всей абонентской службы поставляющей компании, призванной общаться с огромным количеством людей, с которыми будут заключены индивидуальные договоры.

Сразу хочу отметить, что новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает две формы договорных взаимоотношений между жильцами многоквартирных домов и компаниями, предоставляющими им различные услуги. Это коллективный или индивидуальный договор.

Коллективное потребление или коллективный договор подразумевают, что подписантом со стороны потребителей могут быть: ОСМД, выбранный жильцами управитель либо управляющая компания. Если жильцы не создали ОСМД или не наняли управителя, то они будут обязаны заключать индивидуальные договоры с поставщиками воды и отопления. Прямые договоры с поставщиками электроэнергии и газа существуют уже давно. Данный документ подписывается между каждым отдельным собственником квартиры или нежилого помещения, то есть потребителем и компанией — поставщиком услуги. Так вот, абонплата будет начисляться за услуги, предоставленные этой компанией конкретному потребителю на основании индивидуального договора, — отметил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предлагает новые схемы взаимоотношений между жильцами многоэтажек и поставщиками услуг. Так, согласно одной из них, все вопросы, связанные с содержанием домового хозяйства, взаимодействием с поставщиками воды, отопления и других услуг, будет решать нанятый жильцами управитель или управляющая компания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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