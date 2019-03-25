За чей счет в жилых домах устанавливают новые теплосчетчики вместо украденных?

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«В нашем доме сложилась ситуация: с некоторых пор часть жильцов получает квитанции по теплу, где учет гигалорий ведется с помощью общедомового счетчика, а в нашей части того же дома (здание имеет два адреса) перешли на тариф — учитывают поданное тепло по стоимости метра отопливаемой площади (говорят, в нашей части дома выкрали прибор учета). И как теперь его восстановить, кто это должет делать, за какие средства? Какие существуют пути решения нашей проблемы?» Алла Петровна, Киев

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Вера Радченко, на сегодня у теплоснабжающего предприятия постановленим Национальной комиссии по государственной регуляции в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) даже изъяли из тарифа поверку общедомовых теплосчетчиков, не говоря уже об их установке. И для того, чтобы поверить прибор учета, жильцы должны тратить свои деньги.

— По такому же принципу (по закону «О коммерческом учете») устанавливают и домовые теплосчетчики — за счет жильцов, — отметила Вера Радченко. — Но при этом можно выбрать варианты. Украденный счетчик может установить предприятие, оказывающее услуги теплоснабжения за свой счет, но потраченные на это средства жильцы возвращают (в каждой платежке выставляется конкретная сумма) в рассрочку — скажем, в течение пяти лет. В любом случае предприятие до установки счетчика должно получить согласие жильцов (согласование закрепляется соответствующим протоколом собрания).

У жильцов есть возможность согласовать на собрании сумму затрат на закупку и установку теплосчетчика и выбрать исполнителя услуги. Но и техпроект, и прием в эксплуатацию прибора делает теплоснабжающее предприятие. Законом также предусмотрено: при наличии городской целевой программы расходы по замене украденного счетчика тепла возмещаются из местного бюджета. К сожалению, в Киеве эту программу (она действовала три года) свернули. И сейчас поднимается вопрос о ее возрождении, чтобы часть столичных домов доукомплектовать счетчиками и восстановить их там, где приборы украли. Но это возможно лишь путем внесения изменений в целевую программу развития города, добавления и утверждения этого пункта депутами горсовета, конечно же, важно при этом и выделение финансирования.

Можно воспользоваться программой софинансирования «70 на 30». Но опять-таки людям надо совместно принимать решение по сбору средств на установку украденного теплосчетчика. И когда они накопят свою часть — а это 30 процентов от необходимой суммы, тогда город покроет большую часть расходов. А следующим этапом обязательно должна быть организация охраны прибора учета тепла. За нее также придется платить, но поквартирно это может составить совсем небольшую абонплату. Повторюсь: поскольку на сегодня, к сожалению, программа установки счетчиков в городе исчерпана, люди сами должны беспокоиться о своем имуществе.

Итак, надо иметь в виду, что в тарифе не учтены расходы на поверку, замену счетчиков и их обслуживание, и украденный прибор учета тепла может восстановить либо предприятие (и тогда жильцы должны возместить ему все расходы в рассрочку), либо жильцы сами за свой счет могут поставить домовой тепломер. Если жильцы устанавливают счетчик за свои средства, то сперва нужно согласовать с предприятием проект — это решение отражается в протоколе собрания, где следует указать подрядную организацию, с которой договариваются о проекте и проведении работ, и за чей счет планируется финансирование объема работ.

Для жильцов решить свой вопрос можно с помощью программы проведения капремонтов, используя пропорцию 30 на 70. В этом случае меньшая часть затрат ложится на плечи жильцов дома, а остальные средства доплачиваются из местного бюджета. Сначала создается инициативная группа жильцов из трех человек, которая обращается к коммунальной управляющей компании с решением, закрепленным протоколом, и далее там помогут рассчитать смету, определиться с подрядчиком и провести необходимые работы (и на этом этапе тоже нужно все детали согласовать с соседями и подробно зафиксировать в протоколе).

Кстати, для коммунальных домов благодаря программе «70 на 30» можно выполнить некоторые работы с минимальными затратами. При модернизации и замене лифтов 95 процентов приходится на муниципальную долю затрат, а жильцы платят 5 процентов стоимости, при капремонте крыш — лишь 10 процентов собирают жильцы, при ремонте и замене внутридомовых инженерных сетей (в том числе и установка индивидуальных теплопунктов) — 15 процентов, при других видах работ затраты распределяются в пропорции 70 на 30, где большая часть — муниципальная.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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