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Украина

В Украину едет новый посол Австрии: что известно о Герноте Пфандлере

11:13 20 августа 2019 36
Гернот Пфандлер
Инф. «ФАКТОВ»

После приезда в Украину нового посла Франции Этьена де Понсена стало известно о скором прибытии в страну Гернота Пфандлера — австрийского дипломата, который сменит на посту главы дипмиссии этой страны в Киеве Гермине Поппеллер.

Гернот Пфандлер — кадровый дипломатом, в МИД Австрии работает с 2001 года. Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Украине известен как эксперт по Западным Балканам. Ранее он руководил австрийским дипредставительством в Косово.

О скором прибытии Гернота Пфандлера в Украину сообщил наш Чрезвычайный и Полномочный посол в Австрии Александр Щерба. «В Украину прибывает новый австрийский посол Гернот Пфандлер. Обсудили с ним актуальные вопросы украинско-австрийских отношений. Пожелал успехов. Думаю, сработаемся», — пишет Александр Щерба в своем Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил 11 глав дипломатических миссий нашей страны за рубежом.


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