Всем военным выплатят премии ко Дню Независимости, — приказ Полторака

Украина

20 августа министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Согласно приказу, по 1000 гривен получат военнослужащие срочной службы и курсанты. По 2000 гривен будут выплачены военнослужащим, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил либо продолжают службу в районе ООС.

Напомним, президент Зеленский решил, что в 2019 году военного парада ко Дню Независимости Украины не будет, а деньги, предназначенные на проведение парада, будут переданы украинским военным.

Тем не менее, после того, как военные и ветераны решили провести свой отдельный марш, в команде Зеленского также задумались о маршевой составляющей праздника. В итоге на 24 августа в Киеве запланированы два марша — официальный и ветеранский.

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