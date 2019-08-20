В Сумской области сотрудник Управления госохраны открыл стрельбу в кафе, ранив посетителя

Происшествия

В Ахтырке (Сумская область) старший офицер Управления госохраны во время конфликта в кафе ранил оппонента из травматического пистолета. Ранее в Днепре гражданин Израиля открыл стрельбу из пистолета по прохожим.

Как сообщают в Госбюро расследований, офицер УГО один раз выстрелил в воздух, второй раз — в сторону другого участника конфликта, который получил ранение надключичной области.

Офицер сбежал с места ЧП на автомобиле, который вскоре вычислили сотрудники патрульной полиции Сумщины. Стрелявшего задержали, ему сообщили о подозрении (квалификация — хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия — ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР также сообщили, что в суде по избранию меры пресечения для офицера УГО будут просить содержания под стражей. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в ГУНП в Сумской области сообщали, что задержанный — 24-летний киевлянин, который приехал в Ахтырку навестить родителей. Полицейские также установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что был составлен соответствующий административный протокол. У офицера УГО изъяли травматический пистолет. Что же касается пострадавшего, то мужчине оказали помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вышгороде житель одной из многоэтажек, недовольный съемками программы телеканала «СТБ», выскочил во двор и несколько раз выстрелил из пистолета.

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