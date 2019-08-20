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Украина — Бельгия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
В пятницу, 23 августа, в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции — стартует 31-й чемпионат Европы по волейболу среди женских сборных.
В турнире, который продлится до 8 сентября, принимают участие 24 команды, поделенные на четыре группы. Сборная Украины пробилась в финальный этап второй раз подряд, заняв на отборочном этапе второе место в квартете С следом за Грецией и оставив позади себя сборные Черногории и Норвегии.
В финальном турнире подопечные Гария Егиазарова попали в группу В, матчи которой пройдут в Польше, где ее соперницами станут команды Польши, Италии, Португалии, Бельгии и Словении. В 1/8 финала пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.
Отметим, что наша сборная не может одержать победу в финальном турнире европейского первенства вот уже 16 лет. В 2003-м «желто-синие» выиграли два матча из пяти, но не смогли пробиться в плей-офф, после чего на двух турнирах, в которых принимали участие (в 2011-м и 2017-м), проиграли все матчи.
Чемпионат Европы-2019, финальный турнир
23 августа (пятница)
Украина — Бельгия 15:00 «UA: Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный украинский волейболист Олег Плотницкий запрыгнул на мат, расположенный на высоте 165 сантиметров.
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