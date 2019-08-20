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Жара до +35: синоптик пообещала украинцам "горячую среду"
Жара, накрывшая Украину в начале текущей недели, в среду, 21 августа, местами усилится до +35 градусов.
«Среда в Украине будет горячей. На юге, востоке и в большинстве центральных областей — до + 30 + 34, местами до +35 градусов. В Карпатах прохладнее — до + 21 + 24 градуса. Сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 21 августа так же будет жарко и солнечно. Днем — около +30 градусов, ближайшей ночью — от + 16 до + 18 градусов.
В четверг, 22 августа, жара спадет в западных областях, а в пятницу, 23 августа, на День Флага, и в северных. На юге и востоке страны по-прежнему будет жарко.
Также синоптик предупреждает, что 22−23 августа усилится восточный ветер.
«Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи. Вода будет самой большой потребностью в ближайшие дни — не забывайте больше пить и защищайтесь от чрезмерного солнца очками, кружевными зонтиками и кепками с шляпками, или перемещайтесь от тени к тени. Лето продолжается», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на День независимости, 24 августа, в Киеве ожидается +26+27 градусов. Праздник будет без осадков, но с порывистым ветром
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