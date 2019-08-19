Украина

Жара возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине в ближайшие дни и на День независимости

Жара, вернувшаяся в Украину после похолодания, в течение нескольких ближайших дней только усилится.

По словам синоптика Натальи Диденко, погоду в стране будет определять Азорский антициклон — огромная постоянная область высокого атмосферного давления, которая, как правило, создает условия для сухой погоды. Синоптик уточняет, что эта область постоянно «живет» в Атлантическом океане у Азорских островов, в так называемых «конских широтах», но летом ее влияние усиливается.

«Зимой Азорский антициклон смещается к югу и погода там, где он мощный летом, становится нестабильной. Что такое „лошадиные широты“? Когда мореплаватели еще ходили под парусами, штиль из-за антициклона заставлял судна долго стоять на месте. Из-за недостатка питьевой воды мореходам приходилось выбрасывать за борт лошадей, которых везли из Европы. Отсюда и пошло это печальное название», — уточняет Наталья Диденко.

По ее прогнозам, во вторник, 20 августа, Азорский антициклон достигнет Украины, что и обусловит преобладание в стране сухой солнечной погоды. Впрочем, периодические грозовые дожди не исключены в западных регионах.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса. На севере и западе — до + 25 + 30 градусов. «В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно + 35 + 37 градусов», — уточняет Наталья Диденко.

В четверг, 22 августа, на западе станет чуть прохладнее, а с пятницы, 23 августа жара ослабеет и в северной части Украины.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

«Предварительный прогноз на День независимости в Киеве: 24 августа будет без осадков, порывистый (но не штормовой) северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26 +27 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве зафиксирован температурный максимум 2019 года — 35 градусов выше нуля 13 августа. Впрочем, это далеко не самая высокая температура, зафиксированная в этот день. Девять лет назад, 13 августа 2010 года в Киеве был зафиксирован исторический максимум — 36,6 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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