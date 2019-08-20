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Наталья Водянова рассказала, что ее муж-миллиардер не умеет толком готовить даже яичницу (фото)
Российская супермодель-миллионерша Наталья Водянова рассказала в интервью изданию The Telegraph о своей повседневной жизни. Так, 37-летняя красотка, активно занимающаяся благотворительной деятельность, призналась, что, несмотря на загруженность по работе, сама выполняет практически всю работу по дому и заботится о пятерых своих детях.
От брака с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи есть двое сыновей — 19-летний сын Лукас и 12-летний Виктор, а также 13-летняя дочь Нева. Своему нынешнему, гражданскому супругу Антуану Арно, модель родила двоих детей: старшему Максиму уже пять лет, младшему Роману — три.
При этом помощи от мужа в хозяйственных хлопотах Наталья не получает. Антуан не умеет готовить. «Даже поджарить яичницу — это проблема для моего мужчины», — сказала она. Единственное поручение, которое он может выполнить — это помочь уложить детей спать.
Ранее Водянова также говорила, что не разрешает детям есть фаст-фуд — после того, как ее старший сын начал прибавлять в весе в возрасте десяти лет.
Наталья и французский бизнесмен Антуан, сын мультимиллиардера Бернара Арно, (считающегося самым богатым жителем Европы) живут в роскошных апартаментах в Париже с видом на Эйфелеву башню.
Водянова, которая родилась в Горьком (нынешнем Нижнем Новгороде) и в школьные годы торговала на рынке фруктами, начала карьеру модели в 16 лет, поехала на работу в Париж и вскоре стала одной из самых успешных супермоделей мира. За Портмана она вышла замуж в 2001 году на восьмом месяце беременности. В июне 2011 года супруги объявили о разводе. С сыном владельца концерна LVMH Антуаном Арно модель познакомилась еще в 2007 году, но романтические отношения между ними возникли позже.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший супруг Водяновой Джастин Портман женился вторично — на американской актрисе Морган Снайдер.
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