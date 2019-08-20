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Как гусар: Брэдли Купер удивил сменой имиджа (фото)
Знаменитый голливудский актер Брэдли Купер, которому после разрыва с Ириной Шейк приписывали роман с Леди Гагой, удивил сменой имиджа. В новом образе он появился на прогулке с двухлетней дочерью Леей. Несколько снимков актера выложили в сеть. На них видно, что Купер сменил имидж: он сбрил бороду и отрастил усы.
Отца с малышкой заметили на пляже в Малибу. Звездный отец не стал наряжать дочку в брэндовые платья, как это делала Ирина Шейк во время отдыха на Ибице. Двухлетняя девочка была одета только в подгузник.
Напомним, после расставания Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной опеке над дочерью. Они проводят время с Леей по очереди, учитывая рабочие графики.
Недавно Купер анонсировал новый проект, в котором он выступит режиссером и сыграет главную роль. Это фильм «Бернстайн» (Bernstein) о жизни известного американского композитора, пианиста, дирижера Леонарда Бернстайна. Партнершей Брэдли по площадке, как предполагается, станет Кэри Маллиган. Других деталей пока не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что появились слухи о новом романе Ирины Шейк. Говорят, она ходила на свидания с бывшим мужем актрисы Дженнифер Энистон.
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