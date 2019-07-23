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Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк
Вокруг разрыва звездной пары Брэдли Купера и Ирины Шейк кипят нешуточные страсти. Виновной в расставании актера и супермодели называют певицу и актрису Леди Гагу, с которой Купер снимался в фильме «Звезда родилась». Поклонники Ирины устроили разлучнице травлю в сети, превратив ее аккаунт в Instagram в доску объявлений.
Сами участники любовного треугольника личную жизнь не комментируют. Леди Гага лишь выругалась со сцены, услышав вопрос о романе с Купером. За дочь это сделала ее мама Синтия Джерманотта. Якобы она разоткровенничалась со своим парикмахером и назвала ему причину, по которой разладились отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера.
«Во всем виноваты мужчины», —отметила Синтия.
Напомним, Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером после четырех лет отношений. Пара смогла договориться о совместном воспитании их двухлетней дочери Леи. Причиной развода называют роман Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Говорят, певица уже переехала в особняк любимого в Лос-Анджелесе. Также возможной причиной развода называют непростые отношения Ирины Шейк с матерью мужа.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Ирина Шейк снялась в новой откровенной фотосессии, обнажив грудь.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..