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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились, с кем будет жить их дочь
Супермодель Ирина Шейк, восхитившая стройной фигурой в купальнике, и Брэдли Купер после расставания договорились, с кем будет жить их 2-летняя дочь Лея. И хотя они еще не подписали официальные документы, приняли устное решение о совместной опеке и решили ради счастья и комфорта девочки жить в одном городе — в Нью-Йорке.
Как сообщает издание TMZ, Шейк и Купер договорились о разделении опеки 50/50. Лею они будут воспитывать совместно, учитывая графики работы друг друга. Родители хотят, чтобы девочка не ощущала их разрыва, росла счастливой.
Как «ФАКТЫ» сообщали ранее, Купер живет в особняке в Лос-Анджелесе, куда якобы переехала Леди Гага, которую называют причиной расставания актера и модели.
Напомним, Брэдли и Ирина начали встречаться в 2015 году и расстались спустя четыре года — в июне 2019.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что СМИ считают причиной разрыва Шейк и Купера его мать, которая жила с ними под одной крышей.
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