Украина

Сытник заявил, что это не он прослушивал зама Луценко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, которого ранее в ГПУ заподозрили в причастности к прослушиванию кабинета замгенпрокурора Анжелы Стрижевской, заявил, что не имеет никакого отношения к несанкционированной прослушке.

«Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда», — цитирует Артема Сытника РБК-Украина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре после обнаружения первого подслушивающего устройства в кабинете Стрижевской, было обнаружено и второе. По одной из версий, аппаратуру могли установить в конце июля 2019 года.



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