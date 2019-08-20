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Сытник заявил, что это не он прослушивал зама Луценко
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, которого ранее в ГПУ заподозрили в причастности к прослушиванию кабинета замгенпрокурора Анжелы Стрижевской, заявил, что не имеет никакого отношения к несанкционированной прослушке.
«Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда», — цитирует Артема Сытника РБК-Украина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре после обнаружения первого подслушивающего устройства в кабинете Стрижевской, было обнаружено и второе. По одной из версий, аппаратуру могли установить в конце июля 2019 года.
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