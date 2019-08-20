Стало известно, кто возглавит Верховную Раду нового созыва

Украина

Партия Святослава Вакарчука «Голос» окончательно отказалась предоставить своих кандидатов на должность заместителя спикера Верховной Рады Украины IX созыва. Об этом Украинская правде заявил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин. Напомним, ранее стало известно о сокращении численного состава парламентских комитетов.

«Да, это (отказ от должности) соответствует действительности», — заявил Юрчишин.

По его словам, партия не планирует «искать в своих рядах претендента» на указанную должность.

Таким образом, претендентами на пост спикера остаются Дмитрий Разумков, а вице-спикера — представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

Ранее в партии «Голос» претендовали на руководящие должности в отдельных комитетах, но после того, как глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отрезал, что в пропрезидентской партии эти должности уступать не будут, в «Голосе» не назвал ни одной фамилии кандидата на должности в Раде.

Напомним, у Зеленского предложили оппозиции три должности — руководство комиссии по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагает трансформировать комитет по правам человека.

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