Дом в облаках, вулканы и горные озера: звезда "Дизель Шоу" провела отпуск в Исландии (фото)

Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко — тот еще трудоголик. Она выступает с юмористическим проектом, занята в съемках телевизионных программ и играет в кино. В последнее время, признается Яна, ей захотелось немного сбавить обороты и больше времени посвящать семье — любимому мужу Олегу Збаращуку (продюсеру группы ТІК и Ирины Билык) и двухлетнему сыну Тамерлану. Этим летом впервые за долгие годы ей удалось дважды наслаждаться путешествиями.



— Яна, в этом году у тебя было очень насыщенное лето. Как отдыхалось?

— Мне повезло с отпуском. На мой день рождения, в начале июля, мы всей семьей поехали в Турцию, город Кемер. А недавно вернулись из Исландии, где праздновали день рождения мужа.

— Отдыхали с детьми?

— В Турции были с мужем Олегом, нашим сыном Тамерланом, Артемом (старший сын мужа) и няней. На отдыхе я отметила день рождения. Провела день именно так, как хотела. Не готовила, не обслуживала гостей — обслуживали меня, а я просто отдыхала. (смеется)

С утра меня поздравили мальчики — подарили огромный букет роз. Вечером у нас был ужин в ресторане, с воздушными шариками и с тортом. С шариками отдельная история получилась. Понятное дело, на них обратили внимание все дети в ресторане. И из девятнадцати у нас осталось… ни одного! Первый подарила маленькому мальчику лет двух с половиной. Отдала ему, а он в ответ что-то говорит, но понять не могу. Тут его папа на английском: «Он хочет вас поцеловать». Я наклонилась, малыш поцеловал меня в щечку. Это было так мило! Потому все поняли, что тут просто раздают шарики, и ко мне выстроилась очередь. Хотела хоть один оставить своему Тамику, но не получилось.

— Вскоре после Турции вы поехали в Исландию. Почему такой контраст?

— Всё просто, это была большая мечта мужа. Он решил собрать всех друзей и организовать такое путешествие в свой день рождения. Он счастлив, его мечта осуществилась.

— Сами планировали отдых или воспользовались услугами турагентства?

— Олег сам организовывал поездку и составил все маршруты. Мы поехали большой компанией: я, Олег, Артем (старший сын мужа) и наши друзья. Маленького Тамерлана с собой не взяли, потому что побоялись, чтобы не приболел от перепада температуры. Решили не рисковать его здоровьем. Да и перелет с двумя пересадками — это сложно для маленького ребенка.

— Ты очень привязана к сыну. Как пережила расставание?

— Конечно, расставание с маленьким ребенком, которого ты безумно любишь — это сложно. Но я знаю, что нельзя присваивать себе ребенка. Если постоянно он находится только с мамой, потом не воспринимает других людей, к маме никого не подпускает! Нужно уметь ребенка отпускать, чтобы у него было своё пространство. И, благо, у меня очень понимающий малыш и нормально переживает разлуку. Естественно, мы страшно скучали друг по другу. Когда я вернулась, Тамик так ко мне побежал… с криками «Мама! Мама»! Подарил фигурки, которые слепил из пластилина, пока меня не было. Я ему тоже привезла много подарков, он был в восторге.

— Отдых с ребенком сильно отличается от отдыха без него?

— Конечно. Но я не люблю отдыхать без Тамика, он всегда дарит положительные эмоции и поднимет настроение. Отпуск с ним всегда интереснее и веселее. Я заметила, что вместе с ребенком немножко по-другому познаешь мир. К тому же, Тамерлан абсолютно спокойный и беспроблемный ребенок. Я бы даже сказала — идеальный. Он почти никогда не плачет и не капризничает.

— Ты ведь мечтала о девочке?

— Конечно! И сначала даже расстроилась, когда узнала, что жду мальчика. Но как же я сейчас счастлива, что стала мамой Тамика. И нам очень комфортно вместе. Хотя для эксперимента нужна девочка. Мы с мужем думаем о втором ребенке.

— Чем запомнился отдых в Исландии?

— За время отпуска мы поменяли три города. Сначала провели два дня в Рейкьявике, где посетили зоопарк, музей вулканических пород, гуляли по набережной. Страна, конечно, невероятная! Если в Рейкьявике был дождь, то в следующем городе, буквально в 100 километрах, — Сельфоссе — светило солнце. Там мы жили в красивом доме возле озера. Было так тепло, что мы даже смогли позагорать и покупаться! Местные говорили, что нам очень повезло с погодой — это первое такое жаркое лето за долгое время, температура поднималась даже до 20 градусов. А еще мы попали на белые ночи! Так интересно, в каждом доме сделаны темные-темные жалюзи, чтобы можно было спокойно спать. Ты их закрываешь и комнате будто ночь, несмотря на то, что за окном белый день.

— Куда вы отправились после?

- После юга мы поехали на север, в Дальвик. Это было очень тяжело, дорога заняла пять часов на машине, но оно того стоило! Когда приехали, были поражены — наш дом находился в облаке! Ну вот, буквально, в облаке. Первые два дня мы не видели, что находилось вокруг нас. А потом, когда облако развеялось, оказалось, что там такие горы и великолепные виды! Бескрайний океан в трехстах метрах. Мы провели там последние дни отпуска. И это было волшебно, как в сказке.

— Что посоветуешь тем, кто собирается в Исландию?

— Исландия — безумно красивая страна, здесь есть, на что посмотреть. К такой поездке нужно очень тщательно и заранее готовиться. В Исландии довольно высокие цены на все: продукты, жилье, аренду машины. Я бы рекомендовала обязательно брать машину напрокат, ведь, чтобы всё увидеть, придется много ездить. Поездка не бюджетная, но, если очень сильно хочется, то нужно обязательно ехать! Мечты должны сбываться.

— Хотела бы вернуться еще раз?

- Наверное, нет. Мне кажется, что за девять дней я так много уже увидела, что второй раз ехать незачем. Да и я достаточно теплолюбивая, для отпуска предпочитаю теплые страны. Мне кажется, что Исландия — это страна, которую можно посмотреть один раз. Я увидела, мне достаточно.

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