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Украина

Остановилось сердце: стало известно о смерти известного волонтера Игоря Титоренко

20:40 20 августа 2019 86
Игорь Титоренко
Инф. «ФАКТОВ»

В сети сообщили о смерти известного украинского волонтера Игоря Титоренко, занимавшегося среди прочего камуфлированием техники и вооружения. По словам побратимов, его камуфляж спас не одну жизнь.

«Игорь, ты делал очень много для фронта и был чрезвычайно скромным. Таким неправильным и трудным кажется писать о тебе в прошедшем времени», — написала в группе «Вернись живым» волонтер Julia Aquarius.

В ноябре 2019 года ему мог исполнится 41 год.

Напомним, в июне 2019 года ушел из жизни первый руководитель волонтерской группы «Бахмут Український» Сергей Николаенко, который после начала российской агрессии продал свой магазин строительных материалов в Бахмуте и организовал пункт сбора помощи для военных.

А ночь на 6 июля после тяжелой болезни скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина. С 2015 года на фронте ее знали как добровольца информационной службы батальона «Аратта» Украинской Добровольческой Армии. Татьяна помогла сотням бойцов и друзей батальона.

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