Украина

Кортеж Зеленского и Нетаньяху из десятков авто засекли в Киеве: сеть обсуждает видео

В Сети появилось видео возвращения президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху из Бабьего Яра 19 августа в сопровождении десятков автомобилей. Ролик с кортежем главы государства опубликовал журналист Александр Гончаров.

На видео показано, как Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей. Такое количество в кортеже Зеленского порядком разозлило украинцев, поскольку для автомобилей президента страны перекрыли движение по дороге для других водителей.

По мнению пользователей, автомобилей в кортеже больше, чем у любого из предыдущих президентов.

Кроме того, разозлившиеся украинцы напомнили президенту обещания не перекрывать дорогу для водителей.

«Где велосипед?!», «Это ж как надо бояться своего народа, чтобы так охраняли», «У мелкого Вовы замашки как у Наполеона», «А на*рена столько машин, или там весь реквизит 95 квартала?», — пишут пользователи.

Другие же считают, что у президента «началась мания величия» и с него «пора сдирать корону».

Еще часть пользователей прозрачно намекнули ему на то, что «подобные замашки» могут быстро «довести до Ростова».

Впрочем, некоторые пользователи считают, что такое количество сопровождения могло стать инициативой израильской стороны и быть прописано в райдере.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 19 августа был с визитом в Украине. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры и торжества прошли в Мариинском дворце. Вместе почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

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