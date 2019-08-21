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Зачесался висок: в РФ полковник случайно выстрелил себе в голову из пистолета
В России родившийся в Крыму офицер случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета на территории Новой Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Сообщается, что вечером 19 августа 43-летний полковник решил продемонстрировать супруге наградной пистолет. Это оружие он получил за оккупацию Крыма в 2014 году.
По признанию полковника, пистолет хранился не в сейфе.
«Проверял обойму, не думал, что он заряжен. И тут, не поверите, зачесался висок. Почесал голову стволом, когда неожиданно грянул выстрел. В патроннике, оказывается, была пуля. Представляете, всю жизнь связан с оружием, и тут такая нелепость»,— недоумевал военный.
Перепуганная жена вызвала карету «скорой помощи», раненого госпитализировали. Позже выяснили, что пуля прошла по касательной. Поэтому после оказания медпомощи полковник ушел домой. Кстати, «снаряд» застрял в стене, вытащить его военный не смог. Тем временем полицейские назначили проверку — возможно, по результатам оружие конфискуют.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевском районном суде Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии Украины с огнестрельным ранением головы. Караульные, находившиеся в помещении суда, услышали выстрел, а потом обнаружили раненого товарища.
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