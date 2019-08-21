Происшествия

Нашумевшее убийство двух женщин под Киевом оказалось инсценировкой

Сообщения о пропаже Юлии Зайковской и ее матери Надежды Головач было частью спецоперации полицейских, которые задержали подозреваемых в организации заказного убийства женщин.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, в спецоперации помимо полицейских принимали участие сотрудники СБУ и прокуратуры. «Спецоперация закончилась удачно — мать и дочь остались живы. Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развод», — говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что организатор преступления вступил в сговор со своей третьей женой, заплатив исполнителю 50 тысяч долларов.

По месту жительства фигурантов этого дела проведены обыски. Изъяты сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила о задержании четверых подозреваемых в организации заказного убийства Юлии Зайковской и Надежды Головач.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter