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Нашумевшее убийство двух женщин под Киевом оказалось инсценировкой
Сообщения о пропаже Юлии Зайковской и ее матери Надежды Головач было частью спецоперации полицейских, которые задержали подозреваемых в организации заказного убийства женщин.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, в спецоперации помимо полицейских принимали участие сотрудники СБУ и прокуратуры. «Спецоперация закончилась удачно — мать и дочь остались живы. Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развод», — говорится в сообщении.
Также в полиции уточнили, что организатор преступления вступил в сговор со своей третьей женой, заплатив исполнителю 50 тысяч долларов.
По месту жительства фигурантов этого дела проведены обыски. Изъяты сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила о задержании четверых подозреваемых в организации заказного убийства Юлии Зайковской и Надежды Головач.
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