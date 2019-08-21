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Ветер и жара: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни и на выходных
Жара, установившаяся в Украине в последние дни, в четверг, 22 августа, продлится в южных, восточных и большинстве центральных районов страны, а на западе станет немного прохладнее.
«На юге, востоке и в большинстве центральных областей — до + 30 + 35 градусов! На западе воздуху в четверг станет значительно прохладнее — до + 23 + 28 градусов. Также уменьшится жара в северных областях — 22 августа там ожидается + 25 + 29 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг дожди не ожидаются, разве что в районе Карпат и на северо-востоке страны возможны локальные осадки. А вот ветер 22 августа будет «гулять» по большинству областей Украины.
«Противостояние антициклона Corina и циклоничности в районе Каспийского моря создает условия для сильного ветра. Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы. Поэтому 22 августа в большинстве областей ожидается порывистый, до сильного, ветер. Примите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили и не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями», — предупреждает синоптик.
Что же касается погоды в Киеве, то Наталья Диденко обещает, что станет легче дышать: днем в столице ожидается + 26 + 28 градусов. Будет солнечно и сухо.
В пятницу, 23 августа, и в субботу, 24 августа, в столице погода без изменений — солнечно, температура воздуха до + 25 + 28 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в День независимости в столице прогнозировался порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26 +27 градусов, без осадков.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..