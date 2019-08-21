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Общество и люди

В НБУ рассказали, как будут работать банки на День независимости

13:37 21 августа 2019 27
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Инф. «ФАКТОВ»

В августе у украинцев будет дополнительный выходной в связи с государственным праздником — Днем независимости. В этом году 24 августа приходится на субботу. Согласно закону последующий за выходными понедельник — 26 августа — становится нерабочим днем.

Пресс-служба НБУ опубликовала в Facebook сообщение о том, что 26 августа все банковские учреждения работать не будут.

«Планируя грядущие выходные, помните, что понедельник, 26 август 2019, является нерабочим днем украинской банковской системы», — сказано в сообщении.

Между тем, все банки должны организовать своевременную выплату соцвыплат и пенсий. Банкоматы и обменные пункты будут работать в обычном режиме.

Напомним, на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства.

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