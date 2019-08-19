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Общество и люди

Украинцы будут отдыхать три дня подряд: в чем причина

12:22 19 августа 2019 75
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Инф. «ФАКТОВ»

В августе, в общей сложности, украинцы будут отдыхать десять дней, в том числе, и три дня подряд — с 24 по 26 августа.

Дополнительный выходной связан с государственным праздником — Днем независимости. В этом году 24 августа приходится на субботу. В подобных случаях, когда праздничные дни припадают на выходные, последующий за ними понедельник становится нерабочим днем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года украинцы дважды отдыхали не по два, а по три дня в неделю. Это было связано с празднованием Святой Троицы и Дня Конституции.

Также сообщалось, что в команде Зеленского, ранее отменившего военный парад, решили провести 24 августа Марш достоинства. В то же время ветераны и украинские военные объявили о проведении своего мероприятия — Марша защитников Украины.

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