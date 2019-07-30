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Украина

Вместо парада: у Зеленского рассказали, как Украина отпразднует День независимости

13:25 30 июля 2019 285
Парад в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В команде президента Украины Владимира Зеленского, указом отменившего военный парад в День независимости 24 августа, на что достаточно резко отреагировали многие украинцы и заявили об организации своего мероприятия, внезапно поменяли планы.

Так, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что 24 августа в центре столицы состоится Марш достоинства. «Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие, в частности, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», — заявил Богдан.

По его словам, в Марше примет участие Владимир Зеленский и руководство страны. После этого в центре Киева состоится «грандиозный концерт», организацией которого «занимается один из самых известных украинских режиссеров».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ отреагировали флешмомоб #гідність_на_гроші_не_міняю на решение Зеленского не проводить военный парад, потратив 300 млн гривен на премии военным.

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