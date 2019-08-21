Украинские журналистки потребовали от Зеленского положить конец сексизму со стороны политиков

Общество и люди

После скандала, в который попал новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, назвавший журналистку издания «Новое время» «тупой овцой», около 100 женщин, работающих в медиапространстве, обратились к президенту Зеленскому с требованиями отреагировать на «сексистские» и «оскорбительные» высказывания отдельных политиков.

Авторы обращения посчитали недостаточной реакцию партии «Слуга народа» на высказывания Бужанского.

Журналисты требуют «разработать и внедрить этический кодекс, который бы запрещал сексизм и предусматривал ответственность» представителей власти за неэтичные высказывания и действия.

«Сексистские или другие оскорбительные высказывания в адрес журналисток и журналистов уже неоднократно звучали от политиков. Таковыми, в частности, были: „дорогая моя“ — обращение Петра Порошенко к журналистке „Детектор Медиа“ Марине Барановской, „мальчиком“ назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста программы „Схемы“ Михаила Ткача, председатель офиса президента Украины Андрей Богдан решил обнять журналистку „Радио Свобода“, когда она ставила ему вопросы. Эти и подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство», — приводит «Радио Свобода» выдержку из обращения.

Напомним, Бужанский оскорбительно высказался в отношении журналистки Ольги Духнич, которая во время интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым сказала, что Бужанский «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича».

Журналистка, в свою очередь, написала, что «отвечать господину Бужанскому — это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто», и призвала будущего «слугу народа» извиниться перед ее изданием.

Ранее «ФАКТЫ» приводили информацию, которую нашли в соцсетях о высказываниях Максима Бужанского как принципиального противника Майдана и поклонника СССР.

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