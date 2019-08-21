Политика

Стало известно, кто возглавит Винницкую, Ровенскую и Запорожскую области

Президент Владимир Зеленский внес кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. Их согласовали в Кабинете министров. Напомним, у губернатора Донецкой области брат служит у сепаратистов, а мать является сторонницей «русского мира».

На должность главы Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской — Виталий Турынок и Ровенской — Виталий Коваль.

«Согласовали всех троих», — цитирует представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса «Интерфакс-Украина».

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 августа во время рабочего визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора — Виталия Бунечко. А 2 августа был назначен губернатор Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал львовянин Денис Шмыгаль.

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