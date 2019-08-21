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Пожар в одесском отеле «Токио Стар»: появилась новая информация о погибших
В среду, 21 августа, в региональном главке Нацполиции заявили, что во время пожара в отеле «Токио Стар», случившемся в ночь на 17 августа, погибла жительница Сумской области. «Это официально идентифицированная жертва — женщина, 1977 года рождения», — отметили в главке. (Как сообщает «Думская», погибла также ее дочь; уже опознаны восемь из девяти погибших в «Токио Стар».)
Напомним, что в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар», расположенном на улице Водопроводной, произошел пожар. В результате 9 человек погибли, 9 были госпитализированы. По состоянию на 20 августа в двух больницах города оставались семь потерпевших, в том числе 16-летняя девочка. В числе погибших — ребенок и гражданка Австралии, жители Киева, Днепра и Одесской области.
Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения. Версия об умышленном поджоге в целях сокрытия убийства не подтвердилась.
Как сообщали «ФАКТЫ», правоохранители задержали владельца гостиницы «Токио Стар» — известного предпринимателя Вадима Черного. 20 августа он был взят под стражу. А на следующий день бизнесмен сделал неожиданное заявление.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.